Происшествия 13.09.2024 в 14:30
Мать погибшей в коллекторе школьницы из Новосибирска отказалась от компенсации
Женщина будет добиваться максимального наказания для организаторов спуска
Текст: КП-Новосибирск
Как сообщает КП-Новосибирск, новый поворот получило дело о смертельной экскурсии в московском коллекторе, унесшей жизни восьми человек. Напомним, 20 августа 2023 года гида и семь туристов, которые спустились с ним под землю, унесло потоками воды, спасти не удалось никого.
Самой младшей на экскурсии была 15-летняя Вика: она пришла вместе со своим 17-летним парнем и его родными. Мама школьницы с ужасом вспоминает день трагедии.
- Дочка должна была вернуться домой в 11 часов вечера, но волноваться я начала намного раньше, когда не смогла ни до кого из них дозвониться. Около 9 часов вечера позвонила в полицию, объяснила ситуацию. Но мне сказали ждать до 11 часов, потом к нам домой приехал наряд, мы поехали в полицию. Я написала заявление, мне сказали ехать домой и ждать, — рассказала Юлия, мама Вики. — Но я не могла просто сидеть дома. В 5 часов утра мы с мужем пошли вдоль Неглинки, заглядывали через каждую решетку: надеялись, вдруг Вика жива, откликнется.
Увы, этого не случилось. Сначала на глазах у мамы Вики достали из воды тело парня школьницы. Потом позвонили из полиции, сказали приехать в отделение.
- Я думала, что попросят опознать тело парня Вики, но опознавать мне пришлось своего ребенка.
После трагедии арестовали Александра Кима — гендиректора компании «Спутник» (сервиса-агрегатора по продаже билетов на экскурсии). По ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) ему грозит реальный срок — 10 лет лишения свободы. По этой же статье задержали и организатора экскурсии – Никиту Дубаса. Еще двое фигурантов уголовного дела сейчас находятся в розыске.
- По версии следствия, Дубас, пока никто, кроме него, еще не знал о трагедии, изменил цену на экскурсию в объявлениях на 9000 рублей, чтобы никто не покупал билеты. Видимо, просто удалить самостоятельно объявления на агрегаторах он не мог, поэтому стал писать письма в техподдержку сервисов. В итоге объявления действительно удалили. Но все эти данные удалось восстановить, — продолжает Юлия. — Кима же задержали в аэропорту при попытке скрыться.
Суд на днях продлил им арест до 21 ноября, но Дубас и Ким подали апелляцию: окончательное решение о мере пресечения станет известно 17 сентября. Юлия подчеркивает, что отступать она не намерена.
- Пусть я не смогла спасти своего ребенка, но должна сделать все, чтобы больше никто не погиб на этих экскурсиях. Виновные должны быть наказаны, — считает Юлия. – Я — единственная из родителей погибших детей отказалась брать компенсацию. Надеюсь, получится добиться, чтобы виновники смерти моей дочери ответили по закону.
Самой младшей на экскурсии была 15-летняя Вика: она пришла вместе со своим 17-летним парнем и его родными. Мама школьницы с ужасом вспоминает день трагедии.
- Дочка должна была вернуться домой в 11 часов вечера, но волноваться я начала намного раньше, когда не смогла ни до кого из них дозвониться. Около 9 часов вечера позвонила в полицию, объяснила ситуацию. Но мне сказали ждать до 11 часов, потом к нам домой приехал наряд, мы поехали в полицию. Я написала заявление, мне сказали ехать домой и ждать, — рассказала Юлия, мама Вики. — Но я не могла просто сидеть дома. В 5 часов утра мы с мужем пошли вдоль Неглинки, заглядывали через каждую решетку: надеялись, вдруг Вика жива, откликнется.
Увы, этого не случилось. Сначала на глазах у мамы Вики достали из воды тело парня школьницы. Потом позвонили из полиции, сказали приехать в отделение.
- Я думала, что попросят опознать тело парня Вики, но опознавать мне пришлось своего ребенка.
После трагедии арестовали Александра Кима — гендиректора компании «Спутник» (сервиса-агрегатора по продаже билетов на экскурсии). По ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) ему грозит реальный срок — 10 лет лишения свободы. По этой же статье задержали и организатора экскурсии – Никиту Дубаса. Еще двое фигурантов уголовного дела сейчас находятся в розыске.
- По версии следствия, Дубас, пока никто, кроме него, еще не знал о трагедии, изменил цену на экскурсию в объявлениях на 9000 рублей, чтобы никто не покупал билеты. Видимо, просто удалить самостоятельно объявления на агрегаторах он не мог, поэтому стал писать письма в техподдержку сервисов. В итоге объявления действительно удалили. Но все эти данные удалось восстановить, — продолжает Юлия. — Кима же задержали в аэропорту при попытке скрыться.
Суд на днях продлил им арест до 21 ноября, но Дубас и Ким подали апелляцию: окончательное решение о мере пресечения станет известно 17 сентября. Юлия подчеркивает, что отступать она не намерена.
- Пусть я не смогла спасти своего ребенка, но должна сделать все, чтобы больше никто не погиб на этих экскурсиях. Виновные должны быть наказаны, — считает Юлия. – Я — единственная из родителей погибших детей отказалась брать компенсацию. Надеюсь, получится добиться, чтобы виновники смерти моей дочери ответили по закону.
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