27 миллионов рублей отдали аферистам жители Бурятии за неделю

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 1998 человек (+68 за последнюю неделю). Общий причиненный мошенниками ущерб достиг 472 млн рублей (+27 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре Бурятии.Так, жительница Улан-Удэ отдала аферистам 3,5 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре, женщине поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ. Мужчина пояснил, что мошенники взломали личные кабинеты горожанки в онлайн-банках. А для блокировки действий преступников ей необходимо оформить кредиты на максимально возможные суммы и перевести деньги на специальный банковский счет.«Инструкции злоумышленника женщина выполнила, оформила несколько кредитов в разных банках и перевела все деньги на счет мошенника», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»