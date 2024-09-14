Происшествия 14.09.2024 в 09:36

27 миллионов рублей отдали аферистам жители Бурятии за неделю

Число обманутых граждан достигло почти двух тысяч человек
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Текст: Андрей Константинов
27 миллионов рублей отдали аферистам жители Бурятии за неделю
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 1998 человек (+68 за последнюю неделю). Общий причиненный мошенниками ущерб достиг 472 млн рублей (+27 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Так, жительница Улан-Удэ отдала аферистам 3,5 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре, женщине поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ. Мужчина пояснил, что мошенники взломали личные кабинеты горожанки в онлайн-банках. А для блокировки действий преступников ей необходимо оформить кредиты на максимально возможные суммы и перевести деньги на специальный банковский счет.

«Инструкции злоумышленника женщина выполнила, оформила несколько кредитов в разных банках и перевела все деньги на счет мошенника», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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