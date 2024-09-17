Отравитель троих жителей Бурятии предстанет перед судом

В Бурятии будут судить жителя Иволгинского района, который непреднамеренно отравил антифризом нескольких знакомых. Двое из них скончались в больнице, третий выжил, однако ему причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием установлено, что обвиняемый в багажнике своего автомобиля хранил две схожие пластиковые бутылки, одна из которых была наполнена спиртосодержащий жидкостью, разбавленной красным морсом, другая – антифризом, также красного цвета.

- 11 июня 2024 года мужчина в улусе Нур-Селение взял из багажника одну из бутылок, полагая, что в ней спиртное, и передал знакомой местной жительнице для употребления внутрь в качестве алкогольного напитка. Вечером женщина вместе с двумя родственниками употребили содержимое бутылки; ночью они почувствовали недомогание, после чего утром были госпитализированы. Спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, женщина и один из ее родственников скончались в больнице от острого отравления. Еще один потерпевший находился в угрожающем для жизни состоянии. При химическом исследовании остатков жидкости в бутылке установлено, что в ней находилась автомобильная охлаждающая жидкость (антифриз), - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: loon.site