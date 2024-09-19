Житель Бурятии ушел босиком в лес молиться и пропал

В Кижингинском районе продолжается розыск 66-летнего жителя Улан-Удэ Бальжинимы Янжинова. Он пропал в 7 километрах от села Усть-Орот Кижингинского района, в местности Сорхай.

Известно, что 3 сентября мужчина приехал из города в район для помощи в строительстве буддийской святыни.

- По приезду он направился молиться в священные места, откуда ушел вглубь леса в неизвестном направлении. Спустя день его видели проезжавшие в лесном массиве люди, которых он просил указать ему дорогу обратно, - рассказали в полиции.

Приметы мужчины: азиатской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.

Особые приметы: отсутствуют два передних зуба.

Был босиком, одет в голубую футболку и синие джинсы,.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении в полиции просят позвонить по телефонам: 8(914)846-83-99, 8(30141)3-24-84 (дежурная часть) или 102 (112).

Фото: МВД РБ