Происшествия 19.09.2024 в 13:48

Житель Бурятии ушел босиком в лес молиться и пропал

Его ищут с начала сентября
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии ушел босиком в лес молиться и пропал

В Кижингинском районе продолжается розыск 66-летнего жителя Улан-Удэ Бальжинимы Янжинова. Он пропал в 7 километрах от села Усть-Орот Кижингинского района, в местности Сорхай.
Известно, что 3 сентября мужчина приехал из города в район для помощи в строительстве буддийской святыни.

- По приезду он направился молиться в священные места, откуда ушел вглубь леса в неизвестном направлении. Спустя день его видели проезжавшие в лесном массиве люди, которых он просил указать ему дорогу обратно, - рассказали в полиции.
Приметы мужчины: азиатской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.
Особые приметы: отсутствуют два передних зуба.
Был босиком, одет в голубую футболку и синие джинсы,.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении в полиции просят позвонить по телефонам: 8(914)846-83-99, 8(30141)3-24-84 (дежурная часть) или 102 (112).

Фото: МВД РБ

 

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