Сегодня в Улан-Удэ опять «заминировали» колледжи и школы

Сегодня учебный день в колледжах Улан-Удэ не получился. Вновь поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ. Были эвакуированы Бурятский республиканский индустриальный техникум, Лесопромышленный колледж, Детская школа искусств № 5, а также Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГути).

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, эвакуацию учащихся учебных учреждений и персонала.

Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщения оказались ложными.

- Управление Росгвардии по Республике Бурятия напоминает об уголовной ответственности за ложные сообщения о предстоящих террористических актах. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации и предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, - напомнили в ведомстве.

Наряду с уголовной ответственностью, по решению суда правонарушитель понесет все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб.

Фото: Росгвардия Бурятии