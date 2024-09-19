Происшествия 19.09.2024 в 16:21

Сегодня в Улан-Удэ опять «заминировали» колледжи и школы

Сообщения  оказались ложными
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня в Улан-Удэ опять «заминировали» колледжи и школы

Сегодня учебный день в колледжах Улан-Удэ не получился. Вновь поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ. Были эвакуированы Бурятский республиканский индустриальный техникум, Лесопромышленный колледж, Детская школа искусств № 5, а также Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГути).

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, эвакуацию учащихся учебных учреждений и персонала.

Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщения оказались ложными.

- Управление Росгвардии по Республике Бурятия напоминает об уголовной ответственности за ложные сообщения о предстоящих террористических актах. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации и предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, - напомнили в ведомстве.

Наряду с уголовной ответственностью, по решению суда правонарушитель понесет все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб.

   

Фото: Росгвардия Бурятии

Все новости

Сегодня в Улан-Удэ опять «заминировали» колледжи и школы
19.09.2024 в 16:21
Народный суд в Бурятии почти что умер
19.09.2024 в 16:04
Директора улан-удэнского «Водоканала» один за другим оказываются за решеткой
19.09.2024 в 15:52
В Улан-Удэ пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень - 2024»
19.09.2024 в 15:34
Жителям Улан-Удэ предлагают стерилизовать кошек
19.09.2024 в 15:19
В Улан-Удэ открыли пятый по счету Школьный Кванториум
19.09.2024 в 15:02
Жители Бурятии могут создать свой этнокультурный проект
19.09.2024 в 13:56
Житель Бурятии ушел босиком в лес молиться и пропал
19.09.2024 в 13:48
В Бурятии более тысячи семей получили выплату на строительство и покупку жилья
19.09.2024 в 13:38
Установка антивируса обошлась жителю Бурятии в 450 тысяч рублей
19.09.2024 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Житель Бурятии ушел босиком в лес молиться и пропал
Его ищут с начала сентября
19.09.2024 в 13:48
Осужденная за убийство мужа в Бурятии заплатила за моральный вред
С нее взыскали 300 тысяч рублей в пользу сестры погибшего
19.09.2024 в 10:20
В Бурятии сгорело здание почти в 500 квадратов
Сельское строение оказалось заброшенным
19.09.2024 в 10:17
Сбитого на дороге мужчину в Улан-Удэ увезли в больницу
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
19.09.2024 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru