Происшествия 20.09.2024 в 12:47
Тело утонувшего жителя Бурятии передали полиции
Лодка с мужчинами перевернулась на Гусином озере
Текст: Елена Кокорина
Спасатели Бурятии нашли тело мужчины, который утонул сегодня, 20 сентября на озере Гусином. Второй, находившийся с ним в перевернувшейся лодке, сумел выплыть на берег.
- Спасателями поднято тело мужчины. Оно передано сотрудникам полиции, - рассказали в МЧС республики.
Ранее «Номер один» сообщал о том, что лодка с двумя мужчинами перевернулась и выплыть удалось лишь одному.
Фото: Елена Кокорина
Тегиутонувший