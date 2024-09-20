Тело утонувшего жителя Бурятии передали полиции

Спасатели Бурятии нашли тело мужчины, который утонул сегодня, 20 сентября на озере Гусином. Второй, находившийся с ним в перевернувшейся лодке, сумел выплыть на берег.

- Спасателями поднято тело мужчины. Оно передано сотрудникам полиции, - рассказали в МЧС республики.

Ранее «Номер один» сообщал о том, что лодка с двумя мужчинами перевернулась и выплыть удалось лишь одному.

Фото: Елена Кокорина