Происшествия 20.09.2024 в 12:47

Тело утонувшего жителя Бурятии передали полиции

Лодка с мужчинами перевернулась на Гусином озере
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Текст: Елена Кокорина
Тело утонувшего жителя Бурятии передали полиции

Спасатели Бурятии нашли тело мужчины, который утонул сегодня, 20 сентября на озере Гусином. Второй, находившийся с ним в перевернувшейся лодке, сумел выплыть на берег.

- Спасателями поднято тело мужчины. Оно передано сотрудникам полиции, - рассказали в МЧС республики.

Ранее «Номер один» сообщал о том, что лодка с двумя мужчинами перевернулась и выплыть удалось лишь одному.

Фото: Елена Кокорина

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