Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома

Пьяный водитель в Улан-Удэ не в силах войти в подъезд ногами попытался заехать в него на своем автомобиле. В полицию об этом сообщили бдительные соседи.

- Сегодня, 25 сентября, около трёх часов ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Батожабая водитель автомобиля совершил наезд на крыльцо подъезда. На место происшествия был направлен экипаж Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции, - рассказали в полиции города.

Установлено, что 64-летний водитель автомашины «Тойота Виш», будучи нетрезвым, не справился с управлением и наехал на крыльцо подъезда. Результат его освидетельствования показал 0,93 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- В отношении нарушителя составлен административный материал. Его автомобиль перемещён на штрафстоянку. Пострадавших в ДТП нет. Известно, что водитель живёт в соседнем доме, - добавили в полиции.

Фото: полиция Бурятии