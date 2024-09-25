Происшествия 25.09.2024 в 11:32

Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома

Местные жители позвонили в полицию
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома

Пьяный водитель в Улан-Удэ не в силах войти в подъезд ногами попытался заехать в него на своем автомобиле. В полицию об этом сообщили бдительные соседи.

- Сегодня, 25 сентября, около трёх часов ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Батожабая водитель автомобиля совершил наезд на крыльцо подъезда. На место происшествия был направлен экипаж Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции, - рассказали в полиции города.

Установлено, что 64-летний водитель автомашины «Тойота Виш», будучи нетрезвым, не справился с управлением и наехал на крыльцо подъезда. Результат его освидетельствования показал 0,93 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- В отношении нарушителя составлен административный материал. Его автомобиль перемещён на штрафстоянку. Пострадавших в ДТП нет. Известно, что водитель живёт в соседнем доме, - добавили в полиции.

Фото: полиция Бурятии

Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии создали новую научную лабораторию
25.09.2024 в 11:52
Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома
25.09.2024 в 11:32
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
25.09.2024 в 11:05
За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет
25.09.2024 в 10:46
В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
25.09.2024 в 10:08
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами
25.09.2024 в 09:49
В Бурятии онкологическая служба отметила 75-летие со дня основания
25.09.2024 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами
Установлено, что он не проходил техосмотр
25.09.2024 в 09:49
Из Крыма в Иркутск этапировали бабушку, убившую двух внуков
Для раскрытия преступления потребовалось целых 25 лет
24.09.2024 в 19:14
В Бурятии нашли подростков, избивавших младшеклассников в сельской школе
Ими оказались старшеклассники и 17-летние студенты колледжа
24.09.2024 в 12:31
Мошенники обманули очередного доверчивого пенсионера из Улан-Удэ
Мужчина остался без 380 тысяч личных сбережений
24.09.2024 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru