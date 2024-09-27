В протоке реки Бурятии найден труп мужчины с татуировкой черепа

В вайбер-группе Бичурского района Бурятии сообщили о печальной находке. В протоке реки Хилок был обнаружен труп мужчины азиатской внешности с несколькими татуировками.

- 25 сентября в протоке реки Хилок на расстоянии около 6 км в северо-западном направлении от села Малый Куналей был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил Кяхтинский следственный отдел СУ СК России по РБ. Мужчина азиатской внешности, крепкого телосложения, возраст около 30-50 лет,- пишут в районной группе «Бичура-инфо. 24/7».

В чате сообщают и про особые приметы утопленника. На груди в области правого и левого плеча у него имеются татуировки в виде восьмиконечных звезд. На животе слева татуировка серафима с арфой, справа татуировка серафима с луком и стрелой. На правой ноге в области голенностнопного сустава с внутренней стороны татуировка черепа с фуражкой. Зубы на верхней челюсти отсутствуют. Был одет в футболку темно-синего цвета, ветровку синего цвета, штаны темного цвета и сандалии коричневого цвета.»

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности неустановленного мужчины просьба сообщить по телефонам 89246093682 или 83013341949.

Фото: Елена Кокорина