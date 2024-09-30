Происшествия 30.09.2024 в 09:46
Медведи пугают жителей района в Бурятии
Местных жителей просят не ходить в лес
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии участились случаи выхода медведей в населенные пункты. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», за минувшие сутки косолапых хищников заметили дважды - вблизи жилого дома в селе Танхой и в районе дач «Энергетик» вблизи города Бабушкин.
Информация о происшествиях передана в Бурприроднадзор для принятия мер.
«Земляки, не оставляйте детей одних без присмотра на улице. Будьте аккуратны, воздержитесь от выхода в лес вблизи данных населённых пунктов», - обратились к местным жителям в чате.
Напомним, «Номер один» уже неоднократно сообщал о небывалой активности медведей, которые в этом году с завидной регулярностью выходят к населенным пунктам и пугают местных жителей. Особенно часто встречи с косолапыми происходили в северных районах республики. Дважды такие встречи и вовсе закончились трагически. Так, медведь растерзал жительницу Нижнеангарска, отправившуюся в одиночку на рыбалку. А в середине августа в баргузинском районе турист из Иркутска спрыгнул со скалы и погиб, убегая от хищника.
Фото: pixabay.com
Информация о происшествиях передана в Бурприроднадзор для принятия мер.
«Земляки, не оставляйте детей одних без присмотра на улице. Будьте аккуратны, воздержитесь от выхода в лес вблизи данных населённых пунктов», - обратились к местным жителям в чате.
Напомним, «Номер один» уже неоднократно сообщал о небывалой активности медведей, которые в этом году с завидной регулярностью выходят к населенным пунктам и пугают местных жителей. Особенно часто встречи с косолапыми происходили в северных районах республики. Дважды такие встречи и вовсе закончились трагически. Так, медведь растерзал жительницу Нижнеангарска, отправившуюся в одиночку на рыбалку. А в середине августа в баргузинском районе турист из Иркутска спрыгнул со скалы и погиб, убегая от хищника.
Фото: pixabay.com
Тегимедведь