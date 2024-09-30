Попавший в ДТП житель Бурятии скончался в больнице

В минувший выходной в Бурятии произошло смертельное ДТП. Получив тяжелые ранения 39-летний пассажир иномарки скончался в больнице.

- Днем 29 сентября в Кижингинском районе 29-летняя водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер» без прав в 8 к. от улуса Орот не справилась с управлением. Она совершила съезд с дороги, в связи с чем ее машина опрокинулась, - рассказали в ГИБДД ресупблики.

В результате ДТП 39-летний пассажир транспортного средства от полученных травм скончался в больнице. Водитель и два пассажира автомобиля после осмотра и оказания разовой медицинской помощи были отпущены.

Фото: ГИБДД РБ