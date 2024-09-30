Происшествия 30.09.2024 в 10:16

Попавший в ДТП житель Бурятии скончался в больнице

Трое остальных участников аварии получили лишь мелкие травмы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Попавший в ДТП житель Бурятии скончался в больнице

В минувший выходной в Бурятии произошло смертельное ДТП. Получив тяжелые ранения 39-летний пассажир иномарки скончался в больнице.

- Днем 29 сентября в Кижингинском районе 29-летняя водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер» без прав в 8 к. от улуса Орот не справилась с управлением. Она совершила съезд с дороги, в связи с чем ее машина опрокинулась, - рассказали в ГИБДД ресупблики.

В результате ДТП 39-летний пассажир транспортного средства от полученных травм скончался в больнице. Водитель и два пассажира автомобиля после осмотра и оказания разовой медицинской помощи были отпущены.

Фото: ГИБДД РБ

 

 

Теги
ДТП

Все новости

После тройного ДТП житель Бурятии оказался в больнице
30.09.2024 в 11:17
Температура горячей воды в Улан-Удэ оказалась ниже нормы
30.09.2024 в 11:04
Мошенники берут под контроль телефоны жителей Бурятии
30.09.2024 в 10:50
Бойцов СВО в аэропорту Бурятии встретили лесники
30.09.2024 в 10:42
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Кяхтинского района
30.09.2024 в 10:31
Пьяный пешеход в Улан-Удэ попал под машину
30.09.2024 в 10:26
В Бурятии подвели первые итоги экологической акции «БумБатл»
30.09.2024 в 10:24
Попавший в ДТП житель Бурятии скончался в больнице
30.09.2024 в 10:16
«Россети Сибирь» заключили долгосрочное регуляторное соглашение с Кемеровской областью о модернизации электросетей
30.09.2024 в 10:11
Заезд в Улан-Удэ станет шире
30.09.2024 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
После тройного ДТП житель Бурятии оказался в больнице
Авария произошла в Кабанском районе
30.09.2024 в 11:17
Мошенники берут под контроль телефоны жителей Бурятии
Доверчивые люди сами устанавливают опасные приложения на свои гаджеты
30.09.2024 в 10:50
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Кяхтинского района
О судьбе мужчины ничего не известно с 20 сентября
30.09.2024 в 10:31
Пьяный пешеход в Улан-Удэ попал под машину
Сейчас он находится в больнице
30.09.2024 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru