Происшествия 30.09.2024 в 10:26
Пьяный пешеход в Улан-Удэ попал под машину
Сейчас он находится в больнице
Текст: Елена Кокорина
В минувшие выходные в Улан-Удэ под машину попал 25-летний мужчина. На проезжей асти он находился в нетрезвом состоянии.
- В субботу вечером в Улан-Удэ 42-летняя водитель автомобиля «Ниссан Террано» следовала по ул. Иволгинской. Вне зоны пешеходного перехода она совершила наезд на 25-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП.
- Стоит отметить, что пострадавший находился на проезжей части в состоянии опьянения, - добавили в полиции.
Фото: ГИБДД РБ