Происшествия 30.09.2024 в 10:26

Пьяный пешеход в Улан-Удэ попал под машину

Сейчас он находится в больнице
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Текст: Елена Кокорина
Пьяный пешеход в Улан-Удэ попал под машину

В минувшие выходные в Улан-Удэ под машину попал 25-летний мужчина. На проезжей асти он находился в нетрезвом состоянии.

- В субботу вечером в Улан-Удэ 42-летняя водитель автомобиля «Ниссан Террано» следовала по ул. Иволгинской. Вне зоны пешеходного перехода она совершила наезд на 25-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП.

- Стоит отметить, что пострадавший находился на проезжей части в состоянии опьянения, - добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ

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