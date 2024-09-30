Пьяный пешеход в Улан-Удэ попал под машину

В минувшие выходные в Улан-Удэ под машину попал 25-летний мужчина. На проезжей асти он находился в нетрезвом состоянии.

- В субботу вечером в Улан-Удэ 42-летняя водитель автомобиля «Ниссан Террано» следовала по ул. Иволгинской. Вне зоны пешеходного перехода она совершила наезд на 25-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП.

- Стоит отметить, что пострадавший находился на проезжей части в состоянии опьянения, - добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ