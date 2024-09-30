В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Кяхтинского района

В Бурятии разыскивают 59-летнего жителя села Ара-Алцагат Кяхтинского района Пурбо Ранжурова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», о судьбе мужчины ничего не известно с 20 сентября.Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.Был одет: черная куртка, зеленая рубашка, черные берцы, черная шапка.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Также для поисков мужчины требуется помощь добровольцев.