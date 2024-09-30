Мошенники берут под контроль телефоны жителей Бурятии

Сразу два жителя Улан-Удэ лишились крупных сумм денег, установив по указке мошенников вредоносные программы на свои телефоны.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стал 62-летний горожанин. Сначала ему позвонил лже-сотрудник Пенсионного фонда. Злоумышленник сообщил, что улан-удэнцу полтора года не начислялась пенсия и для корректного её начисления необходимо сделать перерасчет. Он уточнил дату и время явки в отделение ПФР и, якобы, для подтверждения электронной очереди попросил продиктовать коды из смс, что и сделал потерпевший.После в мессенджере с ним связался псевдо-работник портала госуслуг и, уведомив, что личный кабинет горожанина взломан мошенниками, предупредил, что на него выйдет «специалист Центробанка».Позвонившая, по легенде, сотрудница финансового учреждения поинтересовалась у пожилого мужчины имеющимися банковскими счетами, а затем «для предотвращения мошеннических действий» посоветовала установить на мобильный телефон защитное приложение, на которое отправила ссылку.Однако после активации приложения и входа по указанию злоумышленников в онлайн-банкинг, экран на гаджете горожанина стал черным и там появилась надпись «идет проверка». Мужчина понял, что разговаривал с интернет-преступниками, которые, как выяснилось позднее, списали с его счетов более миллиона рублей.Похожий случай произошел с еще одним 60-летним жителем столицы Бурятии. Для обмана гражданина аферисты использовали предлог замены электросчетчика.26 сентября в мессенджере мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником «Энергосбыта» и предложил потерпевшему, планировавшего замену расположенного у него дома трехфазного счетчика, бесплатную установку.Далее ситуация развивалась аналогично первой: мошенник отправил улан-удэнцу ссылку для скачивания приложения под названием «Энергосбыт», солгав, что сервис нужен в целях учета потребляемой энергии и её оплаты. Однако после установки телефон горожанина заблокировался, экран стал темным. Было видно, как происходит дистанционное управление устройством, выполняется вход в онлайн-банкинг. Но самостоятельно разблокировать гаджет владелец не смог.Позднее мужчина узнал, что злоумышленники оформили на его имя ранее одобренный банком кредит, средства которого перевели на различные банковские карты. Ущерб составил свыше 760 тысяч рублей.«Не устанавливайте по указке незнакомцев какие-либо программы. Они могут содержать вирусы или оказаться программой удаленного доступа, с помощью которой мошенники получат доступ к вашему личному кабинету в банковском мобильном приложении. Будьте бдительны», - обратились к жителям республики в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»