В Бурятии приступили к ликвидации лептоспироза

В рамках профилактического мониторинга в одном из улусов Селенгинского района Бурятии выявлен лептоспироз сельскохозяйственных животных. Всего им уже заболело 11 голов лошадей и 16 голов КРС.

- В настоящее время ветеринарной службой района установлены ограничительные мероприятия. Больные животные изолированы от здорового поголовья, для прохождения лечения антибиотиками. Проведены вынужденные ветеринарно-санитарные мероприятия. Здоровые животные в количестве 515 голов были вакцинированы, - рассказали в Управлении ветеринарии республики.

В ведомстве добавили, что с хозяйств снимут карантин после выздоровления последнего больного животного и получения отрицательных результатов лабораторных исследований.

Фото: Елена Кокорина