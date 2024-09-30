Происшествия 30.09.2024 в 13:33

В Бурятии приступили к ликвидации лептоспироза

Недуг подхватило около 30-ти домашних животных
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии приступили к ликвидации лептоспироза

В рамках профилактического мониторинга в одном из улусов Селенгинского района Бурятии выявлен лептоспироз сельскохозяйственных животных. Всего им уже заболело 11 голов лошадей и 16 голов КРС.

- В настоящее время ветеринарной службой района установлены ограничительные мероприятия. Больные животные изолированы от здорового поголовья, для прохождения лечения антибиотиками. Проведены вынужденные ветеринарно-санитарные мероприятия. Здоровые животные в количестве 515 голов были вакцинированы, - рассказали в Управлении ветеринарии республики.

В ведомстве добавили, что с хозяйств снимут карантин после выздоровления последнего больного животного и получения отрицательных результатов лабораторных исследований.

Фото: Елена Кокорина

 

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животные лептоспироз

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