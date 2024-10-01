Житель Улан-Удэ получил крупный срок за распространение криминальных идей

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в участии в запрещенном движении АУЕ* и распространении его идеологии.Как рассказали в Следственном комитете, неоднократно судимый за различные преступления мужчина придерживался криминальной идеологии АУЕ* и позиционировал себя в качестве участника этого запрещенного в России экстремистского движения, соблюдая его основные правила и традиции. В мае 2022 года после совершения очередного насильственного преступления против жизни человека он был взят под стражу и помещен в СИЗО. Там он решил вовлечь другого сокамерника в запрещенное движение и развернул бурную «агитацию», убеждая того в необходимости придерживаться «воровских законов».«Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ФСИН и ФСБ. По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сообщили в следственном ведомстве.*Экстремистская организация, запрещённая в РоссииФото: «Номер один»