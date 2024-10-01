Происшествия 01.10.2024 в 10:21

Новосибирский дихлофос попал под подозрение

Следователи прокомментировали версию гибели детей из-за средства от насекомых
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Текст: КП-Новосибирск
Новосибирский дихлофос попал под подозрение
Новосибирские дихлофосы сейчас исследуют эксперты. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Новый поворот появился в расследовании дела о смерти четырех детей в Красноярском крае. Напомним, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района многодетная семья отравилась. Спасли только взрослых: 6-летняя, 11-летняя и 12-летняя девочки и 13-летний мальчик умерли.

Как сообщает КП-Новосибирск, основная версия, которую сейчас рассматривает следствие, — отравление детей веществом, входящим в средства от насекомых. В доме многодетной семьи обнаружили дихлофосы новосибирской компании «Сибиар».

Виктор Кушнир, генеральный директор завода, написал на своей странице в соцсетях:

— Дихлофос следователи нашли в квартире, вдали от кухни, и выдвинули в качестве одной из тысячи возможных версий, но потом от нее отказались, вычеркнув из списка логической чертой. Так как дихлофос производится на заводе «СИБИАР», журналисты начали заваливать меня и сотрудников завода вопросами, мешать работать и психологически давить, опираясь на трагическую ситуацию. Одно скажу, мы уже тридцать лет производим безопасную продукцию. Невозможно ей отравиться, и никто ей никогда не отравится. Случаев не было и не будет.

Однако в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия это заявление опровергли.

— Отравление новосибирским дихлофосом — одна из версий, которая сейчас отрабатывается. Отец погибших детей заявил, что обрабатывал помещение именно этим средством. В субботу на заводе были следователи: они осмотрели производство, изъяли образцы продукции из той же партии, что и найденный в доме семьи дихлофос. Экспертам предстоит проверить, соблюдалась ли технология при изготовлении дихлофоса, нет ли в его составе токсина, который мог стать причиной смерти детей.

— А есть ли вероятность, что семья приобрела поддельный дихлофос?

— Это тоже сейчас рассматривается как одна из версий.

Но даже если после экспертизы выяснится, что в составе дихлофоса всё соответствует норме, есть другая возможность, почему именно он мог стать причиной смерти детей.

— Рассматривается версия, что отец нарушил правила обработки помещения. Опрыскивали дихлофосом дом несколько раз, возможно, после него поверхности, куда он попадал, не протирали. И тогда мог сработать накопительный эффект, и опасное вещество стало причиной гибели детей, — прокомментировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Еще один важный момент: в доме семьи были обнаружены и другие аэрозоли от насекомых, и причиной гибели детей мог стать один из них. Так ли это, выяснится после экспертизы.

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