Происшествия 01.10.2024 в 10:52

Мошенники превратили жительницу Улан-Удэ в зомби

Женщина выполняла все указания аферистов и лишилась 670 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Мошенники превратили жительницу Улан-Удэ в зомби
61-летняя пенсионерка из Улан-Удэ стала очередной жертвой мошенников, попавшись на уже известную схему злоумышленников.

Как рассказали в МВД Бурятии, «развод» женщины начался с сообщения в мессенджере от, якобы, её бывшего руководителя из сферы образования. Та сообщила о неком «сотруднике ФСБ», который выйдет на неё в связи с проверкой по факту утечки персональных данных прежних и действующих работников.  

Позвонившие вслед за ней псевдо-сотрудники ФСБ подтвердили эти сведения и добавили, что с кредитной карты горожанки зафиксирована попытка перевода 600 тысяч рублей на счета мошенников. Данную аферу якобы совершают работники банка. Чтобы предотвратить это, надо самой снять деньги с «кредитки» и перевести их на «безопасный счет».

Далее «следователь по финансовым преступлениям» сообщила улен-удэнке о необходимости ехать в банк и даже вызвала для нее такси. Мошенники проинструктировали, как себя вести со специалистами финансового учреждения и дали указания по обналичиванию средств с кредитной карты. Однако деньги в кассе отсутствовали, и интернет-преступники отправили потерпевшую в другой банк, где пенсионерка со включенной демонстрацией экрана сняла 370 тысяч рублей. Установив по их указке приложение бесконтактной оплаты и привязав указанные ей банковские карты, женщина перевела деньги на них.

В этот же день подобным образом по требованию звонивших горожанка пыталась снять 200 тысяч рублей с другой кредитной карты, но та оказалась заблокированной.  

Тогда лже-следователь сообщила об очередной попытке оформления кредита на имя пенсионерки - на 500 тысяч рублей, отметив, что данная операция была предотвращена. Но для полной безопасности необходимо «повторно нагрузить свое кредитное плечо» на аналогичную же сумму. Под руководством злоумышленницы потерпевшая оформила займ еще на 300 тысяч рублей, назвав в качестве его цели ремонт дома. Полученные средства она также обналичила, а потом зачислила на указанную карту.

В итоге общая сумма причиненного горожанке ущерба составила 670 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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