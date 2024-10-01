В Улан-Удэ с высоты сорвался мужчина

Вчера, 30 сентября, в г. Улан-Удэ произошло падение с высоты местного жителя. О происшествии сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Республики Бурятия.

- Мужчина получил серьезные травмы. На месте пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь и специалистами ТЦМК республики пострадавший эвакуирован в медицинское учреждения г. Улан-Удэ. Дальнейшее лечение он будет получать именно там, - рассказали в ТЦМК.

Подробности о причине падения и состоянии пострадавшего мужчины пока не сообщаются.

Напомним, что 23 сентября, с высоты в одном из торговых центров Улан-Удэ упала женщина. Пострадавшую тоже доставили в больницу.

Фото: Номер один