Происшествия 01.10.2024 в 11:15
В Улан-Удэ с высоты сорвался мужчина
Он получил серьезные травмы
Текст: Елена Кокорина
Вчера, 30 сентября, в г. Улан-Удэ произошло падение с высоты местного жителя. О происшествии сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Республики Бурятия.
- Мужчина получил серьезные травмы. На месте пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь и специалистами ТЦМК республики пострадавший эвакуирован в медицинское учреждения г. Улан-Удэ. Дальнейшее лечение он будет получать именно там, - рассказали в ТЦМК.
Подробности о причине падения и состоянии пострадавшего мужчины пока не сообщаются.
Напомним, что 23 сентября, с высоты в одном из торговых центров Улан-Удэ упала женщина. Пострадавшую тоже доставили в больницу.
Фото: Номер один
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