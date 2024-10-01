В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел дом

Минувшей ночью в селе Ильинка Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. К месту вызова направились подразделения 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ – 8 огнеборцев и 3 единицы техники.«Возгорание удалось потушить за полтора часа. Пострадавших нет: до прибытия огнеборцев хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. В результате пожара сгорела кровля и веранда дома», - сообщили в Республиканском агентство ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС