Происшествия 01.10.2024 в 11:55
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел дом
Хозяйка жилища успела спастись
Текст: Андрей Константинов
Минувшей ночью в селе Ильинка Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. К месту вызова направились подразделения 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ – 8 огнеборцев и 3 единицы техники.
«Возгорание удалось потушить за полтора часа. Пострадавших нет: до прибытия огнеборцев хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. В результате пожара сгорела кровля и веранда дома», - сообщили в Республиканском агентство ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Возгорание удалось потушить за полтора часа. Пострадавших нет: до прибытия огнеборцев хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. В результате пожара сгорела кровля и веранда дома», - сообщили в Республиканском агентство ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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