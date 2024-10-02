Происшествия 02.10.2024 в 09:16

В Бурятии помощника министра отправили в СИЗО

Чиновника подозревают в получении взятки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии помощника министра отправили в СИЗО
1 октября Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии и взял под стражу помощника министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Баира Пиртанова. Он будет находиться в СИЗО ближайшие 2 месяца.

Как сообщили в пресс-службе суда, чиновника обвиняют в вымогательстве взятки.

По версии следствия, Пиртанов убедил гендиректора одного из сельхозпредприятий сделать пожертвование в сумме 150 тысяч рублей в Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации РБ на создание и выпуск памятной книги, посвященной истории развития сельского хозяйства Бурятии. Взамен чиновник гарантировал положительное решение о выделении компании субсидии. Предприниматель согласился и пожертвовал фонду указанную сумму.

После поступления денег Пиртанов обратился к директору фонда, сообщив тому, что для нужд министерства необходима «наличка» в сумме 150 тысяч рублей. Следуя указаниям помощника министра, руководитель фонда обналичил деньги и передал их чиновнику.

Напомним, правоохранители задержали Баира Пиртанова 30 сентября. Однако уголовное дело в отношении чиновника они пока не комментируют.

Фото: «Номер один»
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