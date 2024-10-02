Житель Улан-Удэ обворовал дом знакомого ради продолжения пьянки

В Улан-Удэ по подозрению в краже задержан 37-летний горожанин, ранее уже судимый за вождение в пьяном виде и незаконный оборот наркотиков. Мужчина похитил вещи у своего знакомого, но продать их не успел – к нему в дом нагрянула полиция.Как сообщили в МВД Бурятии, с заявлением о краже по полицию 29 сентября обратилась 18-летняя улан-удэнка. Девушка рассказала, что поехала с молодым человеком к родственнице, а по возвращению обнаружила пропажу в арендуемом доме вещей. Из жилища пропали телевизор и спортивные сумки с одеждой, а из гаража - набор гаечных ключей. Ущерб составил 26 тысяч рублей.«Уже на следующий день злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался знакомый сожителя девушки. Увидев, что машины приятеля рядом с домом нет, нетрезвый мужчина предположил, что хозяева в отъезде, и с целью кражи проник в их жилище. Сделать это ему не составило труда — ворота и входная дверь дома были не заперты. Телевизор и похищенные гаечные ключи он сложил в подвернувшиеся сумки с одеждой в надежде продать и продолжить распитие спиртного. Однако вернувшись домой, уснул. Там его и задержали», - рассказали в МВД Бурятии.В краже мужчина признался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: МВД Бурятии