В селе Бурятии возник большой пожар

Угрозы для населения, строений и кладбища нет. Причина возгорания устанавливается

По данным ТГ-канала Иволгинского района, к тушению пожара привлечены силы и средства 6-го Иволгинского отряда Государственной Противопожарной Службы: 4 сотрудника и 2 единицы техники. Также были задействованы 4 сотрудника сельского поселения и 1 единица техники.

Фото: ТГ Иволгинского района

