Происшествия 02.10.2024 в 15:37
В селе Бурятии возник большой пожар
Возгорание зафиксировано на площади 5 гектаров в Иволгинске
Текст: Татьяна Жамсуева
Угрозы для населения, строений и кладбища нет. Причина возгорания устанавливается
По данным ТГ-канала Иволгинского района, к тушению пожара привлечены силы и средства 6-го Иволгинского отряда Государственной Противопожарной Службы: 4 сотрудника и 2 единицы техники. Также были задействованы 4 сотрудника сельского поселения и 1 единица техники.
Фото: ТГ Иволгинского района