Происшествия 02.10.2024 в 15:37

В селе Бурятии возник большой пожар

Возгорание зафиксировано на площади 5 гектаров в Иволгинске
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Текст: Татьяна Жамсуева
В селе Бурятии возник большой пожар

Угрозы для населения, строений и кладбища нет. Причина возгорания устанавливается

По данным ТГ-канала Иволгинского района, к тушению пожара привлечены силы и средства 6-го Иволгинского отряда Государственной Противопожарной Службы: 4 сотрудника и 2 единицы техники. Также были задействованы 4 сотрудника сельского поселения и 1 единица техники.

Фото: ТГ Иволгинского района

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