Происшествия 03.10.2024 в 15:00
В Улан-Удэ на маршрутчика возбудили «уголовку» после конфликта с подростком
Дело взял на контроль председатель СК России
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса маршрута №37, который вчера устроил потасовку с подростком. Дело возбуждено по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Как уточнили в следственном ведомстве, расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», - отмечают в региональном следственном управлении.
Напомним, утром 2 октября в автобусе маршрута №37 мальчик перевел оплату за проезд на карту и вышел на остановке «Баргузин». Но водитель не поверил парню и вероятно, требовал подтверждение оплаты. Мужчина даже не поленился догнать мальчишку и силой вернул его в салон. Водитель минут 10 «мурыжил» парня, при этом остальные пассажиры были готовы оплатить проезд за мальчика.
На инцидент оперативно отреагировали власти города. В адрес перевозчика было направлено предписание о проведении внеочередного инструктажа водителей по вопросам перевозок несовершеннолетних, вежливого обслуживания пассажиров и принятии мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам маршрута №37. Также сообщалось, что устроивший потасовку водитель будет уволен.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», - отмечают в региональном следственном управлении.
Напомним, утром 2 октября в автобусе маршрута №37 мальчик перевел оплату за проезд на карту и вышел на остановке «Баргузин». Но водитель не поверил парню и вероятно, требовал подтверждение оплаты. Мужчина даже не поленился догнать мальчишку и силой вернул его в салон. Водитель минут 10 «мурыжил» парня, при этом остальные пассажиры были готовы оплатить проезд за мальчика.
На инцидент оперативно отреагировали власти города. В адрес перевозчика было направлено предписание о проведении внеочередного инструктажа водителей по вопросам перевозок несовершеннолетних, вежливого обслуживания пассажиров и принятии мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам маршрута №37. Также сообщалось, что устроивший потасовку водитель будет уволен.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»