Происшествия 03.10.2024 в 15:00

В Улан-Удэ на маршрутчика возбудили «уголовку» после конфликта с подростком

Дело взял на контроль председатель СК России
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на маршрутчика возбудили «уголовку» после конфликта с подростком
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса маршрута №37, который вчера устроил потасовку с подростком. Дело возбуждено по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Как уточнили в следственном ведомстве, расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», - отмечают в региональном следственном управлении.

Напомним, утром 2 октября в автобусе маршрута №37 мальчик перевел оплату за проезд на карту и вышел на остановке «Баргузин». Но водитель не поверил парню и вероятно, требовал подтверждение оплаты. Мужчина даже не поленился догнать мальчишку и силой вернул его в салон. Водитель минут 10 «мурыжил» парня, при этом остальные пассажиры были готовы оплатить проезд за мальчика.

На инцидент оперативно отреагировали власти города. В адрес перевозчика было направлено предписание о проведении внеочередного инструктажа водителей по вопросам перевозок несовершеннолетних, вежливого обслуживания пассажиров и принятии мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам маршрута №37. Также сообщалось, что устроивший потасовку водитель будет уволен.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Теги
маршрутка конфликт

Все новости

«Я такой отзыв напишу, ты даже на панель не встанешь»
03.10.2024 в 16:15
Число аварийных водителей в Бурятии выросло в два раза
03.10.2024 в 16:07
В Бурятии выбрали лучших учителей
03.10.2024 в 15:52
В Бурятии осудили иркутянина, который пытался пройти на вокзал с пистолетом
03.10.2024 в 15:23
Осенью в Бурятии снова зацвел багульник
03.10.2024 в 15:02
В Улан-Удэ на маршрутчика возбудили «уголовку» после конфликта с подростком
03.10.2024 в 15:00
Жители Бурятии выбирают Москву
03.10.2024 в 14:43
В преддверии Дня учителя в Улан-Удэ наградили лучших педагогов
03.10.2024 в 14:43
Бурятская облепиха покоряет рынок Монголии
03.10.2024 в 14:25
В ближайшее время жители Бурятии будут наблюдать задымления
03.10.2024 в 14:07
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
В Бурятии осудили иркутянина, который пытался пройти на вокзал с пистолетом
Мужчина купил оружие еще 30 лет назад для самообороны
03.10.2024 в 15:23
В ближайшее время жители Бурятии будут наблюдать задымления
Данное явление не связано с лесными пожарами
03.10.2024 в 14:07
Каждый третий житель Улан-Удэ до 34 лет не носит с собой наличных денег
Только 51% горожан имеет с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины
03.10.2024 в 13:49
Жительница Улан-Удэ сушила под диваном 5 кило конопли
Женщина заявила полиции, что «травку» она заготовила для себя
03.10.2024 в 13:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru