В Бурятии осудили иркутянина, который пытался пройти на вокзал с пистолетом

Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Иркутской области. Он обвинялся в незаконном хранение и перевозке оружия.Напомним, сотрудники транспортной полиции задержали иркутянина на вокзале Северобайкальска. В ходе досмотра на входе у него обнаружили пистолет Макарова и патроны к нему. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.Задержанный пояснил, что пистолет и патроны он купил у неизвестного мужчины еще в 1994 году в Москве. Целью приобретения «ствола» была самооборона. С тех пор пистолет хранился у него дома в Иркутске, однако, судя по всему, мужчина периодически брал его с собой.Как сообщили сегодня в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Фото: транспортная полиция