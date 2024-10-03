Происшествия 03.10.2024 в 15:23

В Бурятии осудили иркутянина, который пытался пройти на вокзал с пистолетом

Мужчина купил оружие еще 30 лет назад для самообороны
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили иркутянина, который пытался пройти на вокзал с пистолетом
Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Иркутской области. Он обвинялся в незаконном хранение и перевозке оружия.

Напомним, сотрудники транспортной полиции задержали иркутянина на вокзале Северобайкальска. В ходе досмотра на входе у него обнаружили пистолет Макарова и патроны к нему. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Задержанный пояснил, что пистолет и патроны он купил у неизвестного мужчины еще в 1994 году в Москве. Целью приобретения «ствола» была самооборона. С тех пор пистолет хранился у него дома в Иркутске, однако, судя по всему, мужчина периодически брал его с собой.

Как сообщили сегодня в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Фото: транспортная полиция
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