Происшествия 03.10.2024 в 16:49

Девушка в Улан-Удэ получила сильный ожог, провалившись в горячую золу

Раскаленные угли было не видно под тонким слоем земли
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Текст: Елена Кокорина
Девушка в Улан-Удэ получила сильный ожог, провалившись в горячую золу

Сегодня, 3 октября, в соцсетях Улан-Удэ появилась информация о пострадавшей девушке, которая провалилась в кучу золошлаковых отходов и получила сильный ожог ноги. Она повредила обувь, а вместе с ней и ногу, выйдя из кафе на улице Геологическая.

Сотрудники Бурприроднадзора оперативно среагировали и выехали на место происшествия.

- По информации соцсетей девушка попала в горячую золу на Геологической. Факт несанкционированного размещения золы у одного из кафе подтвердился. Налицо факт правонарушения по статье 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». В соответствии с природоохранным законодательством мы проведем все необходимые мероприятия, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили о правилах утилизации золошлаковых отходов.

- Нельзя выбрасывать горячую золу на землю или дорогу. Остужать ее необходимо в отдельной металлической ёмкости вдали от строений. Также запрещено выбрасывать золу в мусорные контейнеры, может случиться пожар и дополнительное загрязнение атмосферного воздуха. Важно помнить, что зола остывает достаточно долго, и даже небольшой ветер может спровоцировать возгорание. Спрашивается, куда утилизировать золу? Как вариант, можно использовать её, как удобрение в огородах, - комментируют в Бурприроднадзоре.

Фото: loon.site 

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зола отходы травма девушка

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