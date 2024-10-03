Происшествия 03.10.2024 в 16:57

Пассажир трамвая в Улан-Удэ ударился головой во время поездки

Он отправил пост-жалобу в социальной сети
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Текст: Татьяна Жамсуева
Пассажир трамвая в Улан-Удэ ударился головой во время поездки

Администратору сообщества в социальной сети «Трамвай Улан-Удэ» отправили пост-жалобу из другого сообщества той же социальной сети. По данному сообщению, невозможно инициировать место и время инцидента для проверки.

Поэтому пресс-служба МУП «Управления трамвая Улан-Удэ» поделилась с алгоритмом действий в данных ситуациях. Прежде всего, все пассажиры трамвая застрахованы, и если с пассажиром что-либо происходит в трамвайном вагоне, то необходимо обратиться к центральному диспетчеру по номеру 43-41-23, оставить свои данные и рассказать детально, что произошло. Только в таком случае предприятие сможет провести проверку. Также можно написать сообщение в социальной сети организации.

- «Львята» ездят по нашему городу уже пятый год и заслужили хорошую репутацию у горожан. Это были первые трамваи такого типа, которые изначально начали эксплуатироваться именно в нашем регионе. Были приобретены в рамках дальневосточной субсидии, приехали к нам с завода. В этом году производителем ООО «ПК ТС» изготовлено уже более тысячи трамваев данной конструкции, которые эксплуатируются по всей России и за рубежом. Что говорит о том, что модель себя зарекомендовала, – пишут в ТГ канале Трамвай Улан-Удэ.

Фото: Номер один

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