В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз

В Улан-Удэ из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз. Вместе с бытовым мусором она попала в центральный отсек уборочной машины.

- Спецтехника работала на станции Дивизионная, когда внезапно задымился мусор в отсеке для ТКО. Причиной стала горячая зола, выброшенная не по правилам.

​​​Благодаря реакции водителя и оперативно прибывшим пожарным, серьезных последствий удалось избежать. Однако, по технике безопасности в случае возгорания мусора водитель может выгрузить отходы в любом месте. Для уборки мусора на ДВЗ выедет другая машина, - прокомментировали в «ЭкоаАьянс».

В пресс-службе «ЭкоАльянса» также пояснили, что в соответствии с действующими нормативными актами золошлаковые отходы не относятся к ТКО, в связи с чем подлежат отдельному накоплению.





- Территориальная схема обращения с отходами не предусматривает вывоз золошлака. Так как данный вид отходов не включен в тариф, региональный оператор не вывозит золу и шлак. Собственник обязан организовать вывоз золошлаковых отходов самостоятельно, заключив отдельный договор с организацией, имеющей лицензию на вывоз отходов.

Выбрасывать золу в контейнеры, а также в мешки с ТКО запрещено, — добавил региональный оператор.

Напомним, что несколькими днями ранее, девушка провалилась в горячую золу, которую кто-то вывалил на Геологической и замаскировал тонким слоем земли. Пострадавшая получила сильный ожог ноги.

Фото: «ЭкоАльянс»