Происшествия 04.10.2024 в 17:47

В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз

В отсек с мусором попала тлеющая зола
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз

В Улан-Удэ из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз. Вместе с бытовым мусором она попала в центральный отсек уборочной машины.

- Спецтехника работала на станции Дивизионная, когда внезапно задымился мусор в отсеке для ТКО. Причиной стала горячая зола, выброшенная не по правилам. 
​​​Благодаря реакции водителя и оперативно прибывшим пожарным, серьезных последствий удалось избежать. Однако, по технике безопасности в случае возгорания мусора водитель может выгрузить отходы в любом месте. Для уборки мусора на ДВЗ выедет другая машина, - прокомментировали в «ЭкоаАьянс».
В пресс-службе «ЭкоАльянса» также пояснили, что в соответствии с действующими нормативными актами золошлаковые отходы не относятся к ТКО, в связи с чем подлежат отдельному накоплению. 


- Территориальная схема обращения с отходами не предусматривает вывоз золошлака. Так как данный вид отходов не включен в тариф, региональный оператор не вывозит золу и шлак. Собственник обязан организовать вывоз золошлаковых отходов самостоятельно, заключив отдельный договор с организацией, имеющей лицензию на вывоз отходов.
Выбрасывать золу в контейнеры, а также в мешки с ТКО запрещено, — добавил региональный оператор.
Напомним, что несколькими днями ранее, девушка провалилась в горячую золу, которую кто-то вывалил на Геологической и замаскировал тонким слоем земли. Пострадавшая получила сильный ожог ноги.

Фото: «ЭкоАльянс»

 

Теги
мусор зола пожар

Все новости

На конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» подано десять фильмов о Бурятии
04.10.2024 в 18:00
В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз
04.10.2024 в 17:47
В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»
04.10.2024 в 17:32
В Бурятии бесследно исчез сторож
04.10.2024 в 17:26
В борьбе с пьянством Забкрай собирается брать пример с Бурятии
04.10.2024 в 17:06
Жители Улан-Удэ забили канализацию тряпками
04.10.2024 в 16:46
В Бурятии на выходные будет тепло
04.10.2024 в 16:16
В Улан-Удэ закладчик наркотиков получил 10 лет «строгача»
04.10.2024 в 16:07
В Бурятии инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки
04.10.2024 в 16:07
У ручья в Улан-Удэ собрали 50 мешков бытового мусора
04.10.2024 в 16:02
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
В Бурятии бесследно исчез сторож
Мужчину не могут найти уже больше года
04.10.2024 в 17:26
В Улан-Удэ закладчик наркотиков получил 10 лет «строгача»

Мужчину изобличили в 18 эпизодах преступлений

04.10.2024 в 16:07
В Бурятии инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки
За деньги он досрочно и без экзаменов возвращал права «лишенцам»
04.10.2024 в 16:07
В Бурятии подожгли дом
Люди успели покинуть загоревшееся жилище
04.10.2024 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru