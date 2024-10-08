Происшествия 08.10.2024 в 10:54

33-летний предприниматель из Улан-Удэ обманулся на 6 миллионов рублей

Он доверился аферистам, пытаясь заработать на инвестициях
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Текст: Татьяна Жамсуева
33-летний предприниматель из Улан-Удэ обманулся на 6 миллионов рублей

В попытке обогатиться на инвестициях, он скачал приложение. Под руководством звонившего лже-консультанта начал вносить деньги и потерял более 6 миллионов рублей.

По данным МВД по Республике Бурятия, в августе в сети Интернет молодого человека заинтересовала реклама о заработке на инвестициях. Горожанин решил попробовать себя в новом деле и скачал необходимое приложение, а после раздался звонок: представившийся менеджером биржи мужчина ввёл его в курс дела.

Под его руководством житель столицы Бурятии зарегистрировался в приложении и внес пробный депозит — 5 тысяч рублей, а затем из личных сбережений еще 100 тысяч рублей. По словам потерпевшего, сомнений в происходящем у него не возникло: в личном кабинете отражалось пополнение баланса инвестиционного счета и доход, который с каждым днем увеличивался.

Более того, лже-консультант показал, как «вывести» заработанные деньги: на банковский счет улан-удэнца упала сумма в размере 2,5 тысяч рублей. Убедившись, что схема рабочая, потерпевший приступил к дальнейшим действиям.
Спустя месяц псевдо-менеджер сообщил жертве, что тот, якобы, допустил на инвестиционной платформе при открытии позиции ошибку, что привело к отрицательному балансу на счете (минус 400 тысяч рублей). Чтобы исправить ситуацию, он рекомендовал внести равную сумму. Это и сделал горожанин, переведя средства со своего криптокошелька. «Ошибка» исчезла, с хорошим заработком на счете можно было продолжать инвестировать и, кроме того, участвовать в торгах на фондовом рынке, что предложил «специалист».
Однако уже через 4 дня ситуация повторилась. Теперь цена «ошибки» составила 1,8 млн рублей. Для её устранения улан-удэнец оформил онлайн-кредит и перевел по указанным реквизитам.
То же произошло спустя еще несколько дней. По аналогичной схеме мужчина взял займ в банке на сумму 2,4 млн рублей и также отдал деньги аферистам.
Когда «консультант» сообщил об ошибке в очередной раз - на сумму в 5,5 млн рублей - мужчина в связи с отсутствием у него такой суммы перечислил часть средств - 1,5 млн рублей - из своих личных накоплений.

А после обратился к своему знакомому, который, просмотрев сайт «инвестиционной компании», открыл ему глаза на происходящее. Общий причиненный гражданину ущерб составил более 6 млн рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция призывает граждан к бдительности.

 

Фото: Loon.site

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мошенничество афера

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