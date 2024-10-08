Происшествия 08.10.2024 в 12:07

За минувшие сутки огнеборцы Бурятии потушили 13 пожаров

Пожары возникли по разным причинам: от короткого замыкания до шалости детей
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Текст: Татьяна Жамсуева
За минувшие сутки огнеборцы Бурятии потушили 13 пожаров

Возгорания потушены. Пострадавших нет, но МЧС России напоминает о необходимости соблюдать технику безопасности.

Пожарно-спасательная часть №9 ликвидировала пожар в курятнике на площади 8 квадратных метров, пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание.

Пожарные 3 пожарно-спасательной части выезжали по аналогичной причине в Улан-Удэ на улицу Терешковой, до прибытия огнеборцев, пожар был потушен жильцами.

Также зафиксировано два случая детской шалости с огнем в Баунтовском эвенкийском и Закаменском районах. В селе Хужир Закаменского района дети подожгли сено, а в другом районе - повредили стену веранды на площади 5 квадратных метров.

МЧС России напоминает, что нужно следить за состоянием проводки и электрооборудования; держать зажигалки и спички в недоступном для детей месте; не оставлять детей без присмотра; объяснить, что игра с огнем ведет к трагедии; установить пожарный извещатель. Прибор подаст громкий звуковой сигнал при задымлении, оповестив об опасности.

Фото: МЧС Республики Бурятия 

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