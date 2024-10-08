Происшествия 08.10.2024 в 13:34

В центре Улан-Удэ фура перегородила дорогу

Движение на Бурдраме сейчас затруднено
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ фура перегородила дорогу
Сегодня днем на улице Куйбышева в Улан-Удэ в районе остановки Бурдрам большегруз не вписался в поворот и зацепил ограждение.

«Занята левая полоса в направлении улицы Борсоева. Движение затруднено. Будьте внимательны на дороге», - предупредили автомобилистов в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ.

Фото: Комитет по транспорту
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