В центре Улан-Удэ фура перегородила дорогу

Сегодня днем на улице Куйбышева в Улан-Удэ в районе остановки Бурдрам большегруз не вписался в поворот и зацепил ограждение.«Занята левая полоса в направлении улицы Борсоева. Движение затруднено. Будьте внимательны на дороге», - предупредили автомобилистов в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ.Фото: Комитет по транспорту