Происшествия 08.10.2024 в 13:34
В центре Улан-Удэ фура перегородила дорогу
Движение на Бурдраме сейчас затруднено
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем на улице Куйбышева в Улан-Удэ в районе остановки Бурдрам большегруз не вписался в поворот и зацепил ограждение.
«Занята левая полоса в направлении улицы Борсоева. Движение затруднено. Будьте внимательны на дороге», - предупредили автомобилистов в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ.
Фото: Комитет по транспорту
«Занята левая полоса в направлении улицы Борсоева. Движение затруднено. Будьте внимательны на дороге», - предупредили автомобилистов в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ.
Фото: Комитет по транспорту
ТегиДТП