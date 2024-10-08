Происшествия 08.10.2024 в 16:59

В Улан-Удэ задержан серийный похититель сигарет

Кражами стиков и зажигалок злоумышленник тоже не брезговал
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержан серийный похититель сигарет
В Улан-Удэ полиция задержала 22-летнего горожанина, подозреваемого в серии краж сигарет, стиков и зажигалок из магазинов. Как сообщили в МВД Бурятии, за сентябрь парень совершил четыре подобных хищения, украв в общей сложности 100 пачек сигарет, 10 стиков и 10 зажигалок. Общий ущерб составил около 27 тысяч рублей.

«Молодой человек заходил в торговую точку, складывал товар в пакет, а затем, отвлекая внимание продавца просьбой подать что-то ещё, с неоплаченным имуществом уходил. В отдельных случаях он говорил работнику, обслуживавшему в это время других покупателей, что направляется за деньгами», - рассказали в МВД.

Как отметили в полиции, ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности. Известно, что он нигде не работает. В кражах улан-удэнец признался.

Фото: «Номер один»
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