Происшествия 08.10.2024 в 18:02

9 октября в Улан-Удэ будет отключение холодной воды

Воды не будет с 09:00 до 17:00
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
9 октября в Улан-Удэ будет отключение холодной воды

Причина: проведение плановых работ на водопроводной сети по ул. Маршака,1. Также замена участка трубы по ул. Загустайская, 127.

Список домов: ул. Удинская 3, 28, 28 пом. 1, 28А, 28Б, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4; ул. Жанаева 1, 1А, ул. Маршака 1, 1А; ул. Кленовая 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7,14, 15, 16А; ул. Сахюртинская 154, 163; ул. Загустайская 127, 123, 126, 159, 124, 161, 122, 118.

- Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени. Приносим свои извинения за временные неудобства, - пишет ТГ канал МУП Водоканал

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33

Фото: Loon.site

Теги
отключение воды водоканал

Все новости

9 октября в Улан-Удэ будет отключение холодной воды
08.10.2024 в 18:02
Минимущества Бурятии опубликовало список приватизируемых объектов
08.10.2024 в 17:21
В Улан-Удэ прочищают ливневые канализации
08.10.2024 в 17:14
В Улан-Удэ задержан серийный похититель сигарет
08.10.2024 в 16:59
Мэр Улан-Удэ проверил ход капремонта школы №38
08.10.2024 в 16:46
В Бурятии пройдет этнокультурный фестиваль кочевых народов
08.10.2024 в 16:28
В Баунтовском районе Бурятии введен режим ЧС
08.10.2024 в 16:24
В Бурятии будут судить убийцу главы села Тунка
08.10.2024 в 16:07
Студентам московского института показали Бурятию
08.10.2024 в 16:02
11-летняя девочка покончила с собой в новосибирском селе
08.10.2024 в 15:52
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
В Улан-Удэ прочищают ливневые канализации
Работы закончатся уже на этой неделе
08.10.2024 в 17:14
В Улан-Удэ задержан серийный похититель сигарет
Кражами стиков и зажигалок злоумышленник тоже не брезговал
08.10.2024 в 16:59
В Баунтовском районе Бурятии введен режим ЧС
Там действует шесть лесных пожаров
08.10.2024 в 16:24
В Бурятии будут судить убийцу главы села Тунка
Женщина была женой подсудимого
08.10.2024 в 16:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru