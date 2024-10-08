9 октября в Улан-Удэ будет отключение холодной воды

Причина: проведение плановых работ на водопроводной сети по ул. Маршака,1. Также замена участка трубы по ул. Загустайская, 127.

Список домов: ул. Удинская 3, 28, 28 пом. 1, 28А, 28Б, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4; ул. Жанаева 1, 1А, ул. Маршака 1, 1А; ул. Кленовая 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7,14, 15, 16А; ул. Сахюртинская 154, 163; ул. Загустайская 127, 123, 126, 159, 124, 161, 122, 118.

- Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени. Приносим свои извинения за временные неудобства, - пишет ТГ канал МУП Водоканал

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33

Фото: Loon.site