В Бурятии продолжает гореть Баунтовский район

В Бурятии за прошедшие сутки новых лесных пожаров не зарегистрировано. Лесникам удалось ликвидировать возгорание в Кяхтинском районе на площади 267 га. В тушении этого пожара участвовали 28 человек и 7 единиц лесопожарной техники, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Сейчас в республике остаются непотушенными семь лесных пожаров. Все они действуют в Баунтовском районе. Напомним, вчера там был введен режим ЧС на территории Витимского лесничества, где сосредоточены все очаги.Фото: РАЛХ