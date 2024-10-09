Происшествия 09.10.2024 в 09:33
В Бурятии продолжает гореть Баунтовский район
Сейчас там действует семь лесных пожаров
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки новых лесных пожаров не зарегистрировано. Лесникам удалось ликвидировать возгорание в Кяхтинском районе на площади 267 га. В тушении этого пожара участвовали 28 человек и 7 единиц лесопожарной техники, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сейчас в республике остаются непотушенными семь лесных пожаров. Все они действуют в Баунтовском районе. Напомним, вчера там был введен режим ЧС на территории Витимского лесничества, где сосредоточены все очаги.
Фото: РАЛХ
Сейчас в республике остаются непотушенными семь лесных пожаров. Все они действуют в Баунтовском районе. Напомним, вчера там был введен режим ЧС на территории Витимского лесничества, где сосредоточены все очаги.
Фото: РАЛХ
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