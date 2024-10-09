Шторм повредил электропровода в Улан-Удэ и в районах Бурятии

Вчерашний шквалистый ветер повредил электропровода в Улан-Удэ и в районах Бурятии. Частично в Гусиноозерске, в поселках Бараты и Первомайский в Селенгинском районе было отключен свет.

В Улан-Удэ без электричества остались жители Сотниково и других населенных пунктов. Частично были обесточены улицы Жердева, Мокрова, пр. Строителей.

- Бригады РЭС до поздней ночи устраняли обрывы проводов в районах Бурятии и городе Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На горных перевалах сейчас идёт снег, видимость ограничена, на дорогах снежные накаты. Экстренные службы просят жителей Бурятии воздержаться от дальних поездок. На летней резине стоит отказаться от поездок даже на ближние расстояния.

Синоптики ранее предупредили еще об одном штормовом предупреждении на 9 октября.

9 октября по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 15-24 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 9 октября местами - до сильных осадков. Температура воздуха понизится на 10 градусов. Местами - установление временного снежного покрова, на перевалах автодорог - гололедица.

По республике: облачно с прояснением, ночью на большей части территории, днем местами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные осадки. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 15-20, местами до 24 м/с. Температура ночью +4 -2, местами -5 -10, днем +6 +11, местами 0 +5.

В Улан-Удэ - ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 17-22 м/с. Температура ночью около 0, днем +6 +8.

Фото: loon.site