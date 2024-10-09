В Бурятии мошенники добрались до сельского пожилого учителя

Очередной жертвой мошенников стал накануне житель Кижингинского района Бурятии, работающий учителем в сельской школе. Он перечислил 300 тысяч рублей лже-работникам банка, узнав об «угрозе средствам на его счетах».

8 октября 61-летний мужчина обратился в дежурную часть отделения полиции по Кижингинскому району.

- Он рассказал, что ему поступил звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что от имени сельчанина оформлена доверенность на другого человека, а документ лежит в личном кабинете Госуслуг.

Когда мужчина ответил, что никаких доверенностей не оформлял, собеседник предупредил о существующей угрозе снятия средств с его счетов и предложил открыть «безопасный счет» в другом банке и перевести туда деньги. Учитель повелся и сделал это, продиктовав «лже-специалисту» номер счета и коды из смс, - рассказали в МВД республики.

При разговоре аферист просил его соблюдать конфиденциальность и никого не посвящать в курс происходящего.

Находясь в постоянном контакте со злоумышленниками, сельчанин обналичил, а затем через банкомат перечислил им 300 тысяч рублей, которые незадолго до этого взял в кредит.

- При попытке перевести 50 тысяч рублей собственных сбережений его счета были заблокированы, а работники банковского учреждения, к которым обратился мужчина, объяснили, что он стал жертвой мошеннических действий.

Подчеркнем, что ранее потерпевший дважды присутствовал на профилактических беседах, проводимых сотрудниками полиции, но всё же потерял бдительность, услышав об угрозе лишения имеющихся средств, - добавили в полиции.

Фото: loon.site





