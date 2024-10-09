Происшествия 09.10.2024 в 11:34
Пропавший в Бурятии дедушка найден мертвым
Ночью пожилой мужчина ушел из дома и исчез
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершены поиски 84-летнего жителя села Корсаково. Напомним, в ночь с 5 на 6 октября пожилой мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.
«Мужчина найден, умер», - сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7». Обстоятельства гибели пенсионера не приводятся.
«Мужчина найден, умер», - сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7». Обстоятельства гибели пенсионера не приводятся.
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