В центре Улан-Удэ снесли еще один столб

Очередное ДТП со сбитым столбом произошло в Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября. Ее сбил водитель фуры.

- Наши сотрудники демонтировали граненую опору с двумя светильниками, которую сбил водитель фуры на пр. 50-летия Октября. Опора повреждена у основания. Поголовник, светильник и кабель целые. Ее отремонтируют и восстановят. Уличное освещение будет гореть полностью кроме сбитой опоры, - рассказали в МБУ «Горсвет».

Напомним, что сегодня утром водитель иномарки врезался в столб на Верхней Березовке. От удара автомобиль деформировался, и мужчина оказался в тисках. Его пришлось вытаскивать из салона с помощью спасателей.

Фото: МБУ «Горсвет»