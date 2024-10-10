Происшествия 10.10.2024 в 17:12

Вор обчистил квартиру жительницы Бурятии, гостившую у матери

Он вынес холодильник и многое другое
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Текст: Елена Кокорина
Вор обчистил квартиру жительницы Бурятии, гостившую у матери

Уехав к матери, жительница Бурятии привлекла вора в свою квартиру, оставшуюся без присмотра. Ущерб она оценила в 25 тысяч и 6 октября обратилась в полицию.

- Пока женщина гостила у матери, неизвестный, взломав врезной замок на входной двери, похитил из жилища холодильник, шуруповерт, музыкальную колонку и тумбочку. В результате проделанной работы оперативники обнаружили похищенные вещи в квартире проживающего в соседнем доме гражданина, а затем установили причастность к краже его 19-летнего приятеля. Тот под надуманным предлогом оставил имущество у него на хранении. Злоумышленника задержали, - рассказали в полиции республики.
Известно, что молодой человек планировал реализовать похищенное, но не успел. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и в данное время нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело. Похищенные вещи изъяты и в ближайшее время будут возвращены владелице.

Фото: loon.site

 

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