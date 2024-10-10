Гусеницы шелкопряда съели часть леса в Кяхтинском районе. Общая площадь, охваченная вредителем, составила более 14 га. Лесники обнаружили в районе повышенную численность сибирского шелкопряда.

- Лесопатологи Центра защиты леса Бурятии провели обследования лесов в Кяхтинском лесничестве, получив листок сигнализации о выявлении повреждений лиственничных насаждений. В участковом лесничестве ТУ №9 Колхоз «Родина» специалисты обнаружили повышенную численность гусениц сибирского шелкопряда. Общая площадь, охваченная вредителем, составила более 14 га, - сообщил РАЛХ.

Как показало обследование, встречаемость вредителя была 100%, средняя численность составила 171 штуку на дерево. Обнаруженные гусеницы были 3-4 возраста, при этом признаков поражения энтомофагами и болезнями у насекомых не было. Степень объедания крон - сильная.

Лесопатологи прогнозируют, что в 2025 году возможно сильное объедание насаждений и расширение площади очага со сплошным объеданием. Это может привести к полной гибели лиственничных насаждений в Кяхтинском лесничестве.

В ближайшее время специалисты Центра защиты леса будут решать, что делать с нашествием сибирского шелкопряда.

Справка:

Сибирский шелкопряд – это гусеницы, которые относятся к числу наиболее опасных вредителей хвойных лесов России. Насекомые питаются хвоей лиственницы и тем самым наносят огромный вред лесу.

После окукливания, обычно в июле появляются бабочки с размахом крыльев от 53 до 104 мм.

За пределами нашей страны вредитель распространен в Монголии, Казахстане, Корее, на северо-востоке Китая. Китайцы называют его «сосновый тигр». Гусеницы питаются хвоей почти всех хвойных пород деревьев. Но предпочитают пихту, ель и лиственницу. В меньшей степени едят кедр и сосну.

Фото: филиал ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Бурятия»