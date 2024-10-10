В Улан-Удэ «Камаз» раздавил иномарку

Крупное ДТП произошло сегодня в пятом часу дня на улице Шаляпина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Камазу». В результате грузовик с груженным прицепом наехал на иномарку и несколько секунд тащил ее по дороге, пока не остановился.







В результате аварии «Тойота» оказалась буквально раздавлена грузовиком. Из искореженного салона водителя и его 49-летнюю пассажирку извлекали спасатели.





Насколько серьезно они пострадали, пока не известно.





«Водитель и пассажирка осматриваются медиками», - сообщили в Госавтоинспекции.





Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.





Фото: ГИБДД Бурятии