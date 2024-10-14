Происшествия 14.10.2024 в 09:49
В Бурятии горел фанерный завод
Огонь охватил крышу здания на большой площади
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар вспыхнул вчера днем на фанерном заводе в поселке Каменск Кабанского района.
В тушении пожара участвовали личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ - 11 человек и 5 единиц техники, а также работники завода. В происшествии никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание древесной пыли в вытяжке сушильного пресса.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7», МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем была охвачена кровля одноэтажного здания. В 13:40 возгорание было локализовано на площади 1600 кв метров. В 14:43 пожар полностью ликвидирован», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В тушении пожара участвовали личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ - 11 человек и 5 единиц техники, а также работники завода. В происшествии никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание древесной пыли в вытяжке сушильного пресса.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7», МЧС Бурятии
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