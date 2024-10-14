В Бурятии горел фанерный завод

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем была охвачена кровля одноэтажного здания. В 13:40 возгорание было локализовано на площади 1600 кв метров. В 14:43 пожар полностью ликвидирован», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Крупный пожар вспыхнул вчера днем на фанерном заводе в поселке Каменск Кабанского района.В тушении пожара участвовали личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ - 11 человек и 5 единиц техники, а также работники завода. В происшествии никто не пострадал.По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание древесной пыли в вытяжке сушильного пресса.Фото: «Кабанск-инфо.24/7», МЧС Бурятии