Происшествия 14.10.2024 в 09:49

В Бурятии горел фанерный завод

Огонь охватил крышу здания на большой площади
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горел фанерный завод
Крупный пожар вспыхнул вчера днем на фанерном заводе в поселке Каменск Кабанского района.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем была охвачена кровля одноэтажного здания. В 13:40 возгорание было локализовано на площади 1600 кв метров. В 14:43 пожар полностью ликвидирован», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


В тушении пожара участвовали личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ - 11 человек и 5 единиц техники, а также работники завода. В происшествии никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание древесной пыли в вытяжке сушильного пресса.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7», МЧС Бурятии

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