Жителей Бурятии за сутки обобрали на 1,7 млн. рублей

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. 8 из них – это взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.Как рассказали в МВД Бурятии, жертвами мошенничеств стали люди в возрасте от 18 до 65 лет и старше. Большая часть из них — мужчины. Наиболее подверженной мошенническим атакам оказалась категория от 45-65 лет. В общей сложности жители Бурятии за сутки потеряли свыше 1,7 млн. рублей. Больше всего мошенникам отдали жители Улан-Удэ - 1,5 млн. рублей. Оставшаяся часть суммы пришлась на жителей Иволгинского, Муйского, Северо-Байкальского, Селенгинского и Тункинского районов.Так, например, 74-летнюю педагога вуза в Улан-Удэ обманул лже-сотрудник интернет-провайдера. Позвонив ей, он сообщил о необходимости продлить договор обслуживания, а для этого - передать коды из смс, что она и сделала. Свидетелями разговора стали студенты, у которых женщина проводила лекцию. Они-то и предупредили её: так действуют мошенники. После этого преподаватель прекратила общение.В другом случае жертвой аферистов, наоборот, стал 21-летний студент вуза. Молодой человек оплатил «налог на выигрыш дорогостоящего телефона и стоимость его пересылки в Улан-Удэ». Сообщение о выигрыше парень получил в соцсети. Ущерб составил 54 тысячи рублей.54-летний житель Муйского района лишился 181 тысяч рублей, идя на поводу, якобы, работников портала госуслуг. Они сообщили мужчине о взломе его аккаунта мошенниками и советовали перевести деньги на «безопасный счёт».Фото: «Номер один»