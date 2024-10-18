Происшествия 18.10.2024 в 09:34

Жителей Бурятии за сутки обобрали на 1,7 млн. рублей

Граждане продолжают массово попадать на уловки аферистов
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии за сутки обобрали на 1,7 млн. рублей
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. 8 из них – это взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

Как рассказали в МВД Бурятии, жертвами мошенничеств стали люди в возрасте от 18 до 65 лет и старше. Большая часть из них — мужчины. Наиболее подверженной мошенническим атакам оказалась категория от 45-65 лет. В общей сложности жители Бурятии за сутки потеряли свыше 1,7 млн. рублей. Больше всего мошенникам отдали жители Улан-Удэ - 1,5 млн. рублей. Оставшаяся часть суммы пришлась на жителей Иволгинского, Муйского, Северо-Байкальского, Селенгинского и Тункинского районов.

Так, например, 74-летнюю педагога вуза в Улан-Удэ обманул лже-сотрудник интернет-провайдера. Позвонив ей, он сообщил о необходимости продлить договор обслуживания, а для этого - передать коды из смс, что она и сделала. Свидетелями разговора стали студенты, у которых женщина проводила лекцию. Они-то и предупредили её: так действуют мошенники. После этого преподаватель прекратила общение.

В другом случае жертвой аферистов, наоборот, стал 21-летний студент вуза. Молодой человек оплатил «налог на выигрыш дорогостоящего телефона и стоимость его пересылки в Улан-Удэ». Сообщение о выигрыше парень получил в соцсети. Ущерб составил 54 тысячи рублей.

54-летний житель Муйского района лишился 181 тысяч рублей, идя на поводу, якобы, работников портала госуслуг. Они сообщили мужчине о взломе его аккаунта мошенниками и советовали перевести деньги на «безопасный счёт».

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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