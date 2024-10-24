Происшествия 24.10.2024 в 14:18
Житель Бурятии нелепо погиб в доме соседки
Сельчанин зашел в гости к женщине и случайно задел «наброс»
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы села Подлопатки, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в частном доме и не платила за свет. Из-за долгов в январе 2017 года энергетики отключили ей электричество. С этого времени женщина неоднократно самовольно подключала жилище к электросетям, используя набросы на линию электропередач. При этом сельчанка не озаботилась надлежащей изоляцией и безопасностью проводов.
2 августа этого года к женщине пришел сосед. Во дворе дома мужчина случайно прикоснулся к оголенной проводке и мгновенно умер от удара током.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в частном доме и не платила за свет. Из-за долгов в январе 2017 года энергетики отключили ей электричество. С этого времени женщина неоднократно самовольно подключала жилище к электросетям, используя набросы на линию электропередач. При этом сельчанка не озаботилась надлежащей изоляцией и безопасностью проводов.
2 августа этого года к женщине пришел сосед. Во дворе дома мужчина случайно прикоснулся к оголенной проводке и мгновенно умер от удара током.
В настоящее время уголовное дело в отношении сельчанки направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Следственный комитет Бурятии