Происшествия 24.10.2024 в 14:18

Житель Бурятии нелепо погиб в доме соседки

Сельчанин зашел в гости к женщине и случайно задел «наброс»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии нелепо погиб в доме соседки
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы села Подлопатки, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в частном доме и не платила за свет. Из-за долгов в январе 2017 года энергетики отключили ей электричество. С этого времени женщина неоднократно самовольно подключала жилище к электросетям, используя набросы на линию электропередач. При этом сельчанка не озаботилась надлежащей изоляцией и безопасностью проводов.

2 августа этого года к женщине пришел сосед. Во дворе дома мужчина случайно прикоснулся к оголенной проводке и мгновенно умер от удара током.

В настоящее время уголовное дело в отношении сельчанки направлено в суд для рассмотрения по существу.


Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
воровство несчастный случай

Все новости

Трамвайное депо в Улан-Удэ помогает СВО через «Золотые руки ангелов»
24.10.2024 в 14:21
Житель Бурятии нелепо погиб в доме соседки
24.10.2024 в 14:18
В Улан-Удэ продолжают отсыпку и грейдирование дорог
24.10.2024 в 13:57
В Кабанском районе преображаются дворы и общественные пространства
24.10.2024 в 13:54
В Улан-Удэ ограничат движение на улице Свердлова
24.10.2024 в 13:47
Студент колледжа в Улан-Удэ попался на краже бензопил с лесоделяны
24.10.2024 в 13:40
В Улан-Удэ неизвестный в пух и прах разнес дорожное ограждение
24.10.2024 в 13:21
В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»
24.10.2024 в 12:54
В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ
24.10.2024 в 12:43
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой
24.10.2024 в 12:29
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
В Бурятии пьяный водитель грузовика угробил пассажирку
Машина влетела в столб на трассе Улан-Удэ – Курумкан
24.10.2024 в 14:40
В Улан-Удэ неизвестный в пух и прах разнес дорожное ограждение
Сейчас местного крушилу усиленно ищут
24.10.2024 в 13:21
В Бурятии пожилой мужчина не успел выбраться из загоревшегося дома
Его тело обнаружили у входа в жилище
24.10.2024 в 11:24
В Улан-Удэ водитель перевернувшегося автомобиля сломал ноги
Из машины его достали спасатели
24.10.2024 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru