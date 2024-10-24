Житель Бурятии нелепо погиб в доме соседки

В настоящее время уголовное дело в отношении сельчанки направлено в суд для рассмотрения по существу.





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы села Подлопатки, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в частном доме и не платила за свет. Из-за долгов в январе 2017 года энергетики отключили ей электричество. С этого времени женщина неоднократно самовольно подключала жилище к электросетям, используя набросы на линию электропередач. При этом сельчанка не озаботилась надлежащей изоляцией и безопасностью проводов.2 августа этого года к женщине пришел сосед. Во дворе дома мужчина случайно прикоснулся к оголенной проводке и мгновенно умер от удара током.Фото: Следственный комитет Бурятии