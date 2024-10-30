Происшествия 30.10.2024 в 09:08

В Бурятии дети устроили большой пожар

Из-за их шалости сгорели надворные постройки на площади 115 кв. м
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дети устроили большой пожар
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Днём 29 октября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории частного дома в селе Никольск Мухоршибирского района. На место происшествия выехал направлен личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения Никольское.

«На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, существовала угроза распространения огня на жилой дом. 7 пожарных и 3 единицы техники не допустили переход пламени на жилье, потушив возгорание в течение двух часов на общей площади 115 кв.м. В результате пожара сгорели пристрой и сеновал, огнём повреждены амбар, тепляк и курятник», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнём.
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