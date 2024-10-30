Житель Бурятии на пустом месте стал крупным должником

25 октября в полицию Селенгинского района с заявлением о мошенничестве обратился 65-летний местный житель. Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина зашел в личный кабинет налоговой службы для оплаты транспортного налога и обнаружил, что на него оформлены кредиты. При этом использовалась банковская карта, которой он не пользовался с тех пор, как ушел на пенсию. Ранее на карту мужчине поступала зарплата, также к ней был привязан корпоративный номер, который он сдал после увольнения.Обратившись в банк, пенсионер узнал, что на него оформлены кредиты в общей сложности более чем на 800 тысяч рублей. Займы оформлялись один за другим еще в апреле. Часть кредитных денег была тогда же снята в другом регионе, а оставшаяся сумма переведена на другие счета.«Полицейскими уточняются все обстоятельства произошедшего. Ведется работа по установлению нынешнего владельца сим-карты, а также лиц, на чьи счета были сделаны переводы», - сообщили в МВД Бурятии.Полиция призывает граждан принимать меры по сохранности своих персональных данных. Если вы перестали пользоваться номером мобильного телефона, необходимо отключить банковские сервисы, привязки к личным кабинетам в соцсетях и на почтовых аккаунтах. В противном случае мошенники, заполучив ваш прежний абонентский номер, могут восстановить доступ к личным кабинетам и похитить деньги.