Происшествия 30.10.2024 в 15:54

В Бурятии инспекторы нашли два мешка конопли в остановленной иномарке

Общий вес попавшего в руки полиции зелья превысил 5 кило
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии инспекторы нашли два мешка конопли в остановленной иномарке
Фото: МВД Бурятии
Поздним вечером 28 октября в селе Нижний Саянтуй сотрудники ДПС остановили иномарку. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили на заднем сиденье два подозрительных мешка. Как оказалась, в них была марихуана весом около 5,5 килограммов. Её собрал 40-летний житель Хоринского района, который ехал в машине пассажиром.

Как рассказали в МВД Бурятии, в Тарбагатайский район мужчина приехал через Улан-Удэ специально для сбора наркотика. При этом из столицы Бурятии до пункта назначения мужчина добрался автостопом, а на обратном пути, по его словам, попросил помощи друга-автомобилиста.

«Несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Запрещенное вещество в присутствии понятых изъято у подозреваемого. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело», - сообщили в полиции.
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