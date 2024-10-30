В Бурятии инспекторы нашли два мешка конопли в остановленной иномарке

Поздним вечером 28 октября в селе Нижний Саянтуй сотрудники ДПС остановили иномарку. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили на заднем сиденье два подозрительных мешка. Как оказалась, в них была марихуана весом около 5,5 килограммов. Её собрал 40-летний житель Хоринского района, который ехал в машине пассажиром.Как рассказали в МВД Бурятии, в Тарбагатайский район мужчина приехал через Улан-Удэ специально для сбора наркотика. При этом из столицы Бурятии до пункта назначения мужчина добрался автостопом, а на обратном пути, по его словам, попросил помощи друга-автомобилиста.«Несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Запрещенное вещество в присутствии понятых изъято у подозреваемого. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело», - сообщили в полиции.