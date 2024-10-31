Происшествия 31.10.2024 в 07:53

Три человека погибли на ночных пожарах в Бурятии

Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии
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Текст: Андрей Константинов
Три человека погибли на ночных пожарах в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
Сразу два трагических пожара произошли минувшей ночью в Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первый случился в многоквартирном доме в поселке Селенгинск.

«Очаг возгорания располагался на первом этаже в одной из квартир дома. Прибывшие пожарные эвакуировали 12 человек, в том числе 2 детей, из сильно задымлённого подъезда и квартир этажами выше. Пожар потушили за 18 минут на общей площади 15 кв.м. Отравления продуктами горения получили 61-летняя женщина и мужчина. К сожалению, мужчина скончался, женщина находится в тяжелом состоянии», - рассказали в агентстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Второй трагический случай произошел в ДНТ «Авиатор» в Иволгинском районе. Там в ходе тушения жилого дома пожарные обнаружили двух погибших людей. Причины возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
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