Три человека погибли на ночных пожарах в Бурятии

Сразу два трагических пожара произошли минувшей ночью в Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первый случился в многоквартирном доме в поселке Селенгинск.«Очаг возгорания располагался на первом этаже в одной из квартир дома. Прибывшие пожарные эвакуировали 12 человек, в том числе 2 детей, из сильно задымлённого подъезда и квартир этажами выше. Пожар потушили за 18 минут на общей площади 15 кв.м. Отравления продуктами горения получили 61-летняя женщина и мужчина. К сожалению, мужчина скончался, женщина находится в тяжелом состоянии», - рассказали в агентстве.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.Второй трагический случай произошел в ДНТ «Авиатор» в Иволгинском районе. Там в ходе тушения жилого дома пожарные обнаружили двух погибших людей. Причины возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.