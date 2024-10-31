Происшествия 31.10.2024 в 10:24

В Бурятии пьяному водителю дали срок за смертельное ДТП

По вине мужчины погиб его пассажир
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяному водителю дали срок за смертельное ДТП
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвинялся по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Смертельное ДТП случилось вечером 5 декабря 2023 года на федеральной трассе «Байкал» в районе станции Посольская. Пьяный обвиняемый на автомобиле «Ниссан АД» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво» с прицепом. В результате аварии сам водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были доставлены в больницу. Один из них - 64-летний пассажир – скончался той же ночью.


Рассмотрев материалы дела, Кабанский районный суд признал водителя виновным. Он приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.
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