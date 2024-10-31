Житель Улан-Удэ расправился с собутыльниками

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, обвиняемого в причинении легкого вреда здоровью одному знакомому и убийстве другого.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года обвиняемый распивал спиртное напитков со своими знакомыми. Во время возлияний между мужчинами возникла ссора. В её ходе обвиняемый ударил одного из собутыльников кулаком и деревянной ножкой от стула по голове, а затем набросился на второго, избив его до смерти. После расправы злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали и взяли под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ. Обвиняемый уже заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием коллегии присяжных заседателей.