Происшествия 31.10.2024 в 10:45

Житель Улан-Удэ расправился с собутыльниками

Один получил ножкой от стула по голове, второй был забит до смерти
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ расправился с собутыльниками
Фото: pixabay.com﻿﻿
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, обвиняемого в причинении легкого вреда здоровью одному знакомому и убийстве другого.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года обвиняемый распивал спиртное напитков со своими знакомыми. Во время возлияний между мужчинами возникла ссора. В её ходе обвиняемый ударил одного из собутыльников кулаком и деревянной ножкой от стула по голове, а затем набросился на второго, избив его до смерти. После расправы злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали и взяли под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ. Обвиняемый уже заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием коллегии присяжных заседателей.
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