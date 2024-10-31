Происшествия 31.10.2024 в 14:14

В Кабанском районе росгвардейцы спасли женщину на пожаре

Они вынесли пострадавшую на руках из задымленного подъезда
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кабанском районе росгвардейцы спасли женщину на пожаре

В Кабанском районе росгвардейцы спасли женщину на пожаре. Они приехали до прибытия пожарных подразделений.

- Находясь ночью на маршруте патрулирования в поселке Селенгинск, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил задымление в подъезде жилого многоквартирного дома. Немедленно сообщив о возгорании в экстренные службы, росгвардейцы приступили к оповещению и эвакуации жильцов дома, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

До прибытия пожарных подразделений сотрудники Росгвардии обнаружили на лестнице лежащую без сознания женщину. Росгвардейцы вынесли пострадавшую на руках из задымленного подъезда и передали работникам «скорой помощи».

После этого сотрудники вневедомственной охраны продолжили оповещение остальных жильцов и вывели их по лестничным маршам.

Напомним, в многоквартирном доме в селе Селенгинск минувшей ночью произошел пожар, в результате которого погибло два человека.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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